Tassa sulla plastica, è polemica «I produttori non sono ascoltati »

Buone le intenzioni, sbagliato il metodo. La tassa sulla plastica non piace al mondo delle imprese (e non solo) per come è stata concepita e applicata, anche se è condivisibile la battaglia per ridurre l’uso di questo materiale. Se n’è parlato in particolare a Rimini alla fiera Ecomondo.

È qui che si è levata la voce contraria dell’imprenditore bergamasco Roberto Sancinelli, patron della Montello, azienda leader nel riciclo della plastica. «La plastic tax - ha detto all’Ansa - è una legge sbagliata. Vogliamo tornare indietro, rinunciare a questo materiale? L’Italia è leader in Europa in questa produzione, e sono tutte piccole e medie aziende. Il problema è la gestione, è riciclare. La plastica in mare non ci deve finire. Ma il governo non ha mai sentito gli operatori del settore prima di decidere». Per Sancinelli, «il premier ha deciso di vederli solo adesso, dopo che sono scoppiate le polemiche. Come sempre, in Italia si interviene dopo». Ma secondo l’imprenditore, «l’assurdo è che tassano anche la plastica riciclata. Dicono che bisogna riciclare, e poi la tassano. Il governo dice che vuole esentare la plastica compostabile dall’imposta. Ma la plastica compostabile non si trasforma in compost come i rifiuti organici. Ci sono tempi e procedimenti diversi». Per il titolare della Montello «un compromesso potrebbe essere quello di dimezzare la Plastic tax, giusto per fare un po’ di cassa, ed esentare completamente la plastica riciclata».