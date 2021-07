Tenacia, efficienza e spirito di squadra: la Lovato premia i dipendenti con tremila euro

In questo modo l’azienda ha ringraziato i 290 collaboratori della sede di Gorle che non si sono arresi alla pandemia. E nel primo semestre 2021 balzo del 29% del fatturato.

Un riconoscimento importante, che oltre all’impegno, la tenacia e lo spirito di squadra, evidenzia anche i risultati di un periodo difficilissimo, che però si sono dimostrati ugualmente positivi: Lovato Electric premia ognuno dei suoi 290 collaboratori con tremila euro. L’azienda di Gorle specializzata nella produzione di componenti elettrici per l’automazione industriale e l’energy management, ha deciso di erogare questo premio, uno dei più alti mai riconosciuti nella storia dell’azienda.

Per Lovato è una consuetudine trentennale premiare i propri collaboratori, ma il 2020, proprio per i tragici avvenimenti che hanno impattato drammaticamente anche il mondo del lavoro, il premio assume un significato particolare.Anche perché durante tutto l’anno scorso l’azienda non ha fatto ricorso alla cassa integrazione ed ha continuato ad assumere.