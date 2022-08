Tenaris, utile record a 634 milioni

Per dirla con Paolo Rocca, «il momento è favorevole per il nostro settore». Il presidente e amministratore delegato di Tenaris, colosso siderurgico che controlla la Dalmine, commenta numeri più che brillanti riferiti al secondo trimestre dell’anno, con ricavi a 2,8 miliardi di dollari, in crescita del 18% rispetto ai primi tre mesi dell’anno e dell’83% se raffrontati con lo stesso periodo del 2021. Tirando le somme, in sei mesi, le vendite di Tenaris raggiungono i 5,167 miliardi (più 90,6%).