Torna la Corri Dog: con gli amici a 4 zampe a spasso per la città

Il 21 aprile, Bergamo ospiterà la decima «Corri Dog» e 19esima Giornata Nazionale del cane guida (corsa/camminata dedicata al miglior amico dell’uomo), organizzata dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione territoriale di Bergamo in collaborazione con la Pro Loco di Bergamo. La città accoglierà i cani accompagnati dai loro padroni, conducendoli in un suggestivo percorso per le vie del centro e sarà un’ottima occasione per assaporare il piacere di una passeggiata all’aria aperta in compagnia di molti amici a quattro zampe. Alla partenza sarà allestita un’area expo dedicata all’universo canino.