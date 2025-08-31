Tra scuola e bollette, sarà un autunno all’insegna dei rincari

Dopo i rincari del carrello della spesa in estate, con l’ultima accelerata a +3,5% registrata dall’Istat, il rischio tra settembre e dicembre è di trovarsi di fronte a nuovi aumenti generalizzati dei prezzi, con circa 416 euro di spesa in più a nucleo, a causa innanzitutto e ancora una volta dei generi alimentari, ma anche dei prodotti necessari per la scuola, dei servizi di trasporto e delle bollette. A fare i conti è il Codacons che, a pochi giorni dalla piena ripresa dell’attività lavorativa e scolastica, parla già di «stangata d’autunno».

+130 euro rispetto lo stesso periodo del 2024

Per diari, astucci, zaino e quaderni gli incrementi dei prezzi al dettaglio sono nell’ordine del 5% rispetto al 2024, mentre per i libri di testo l’aumento è del 3,8%, con un aggravio di spesa stimato in circa 50 euro a nucleo sul 2024 Un nucleo con due figli, spiega l’associazione dei consumatori - dovrà mettere in conto una maggiore spesa autunnale da circa 130 euro in più rispetto allo stesso periodo del 2024, escluse le spese legate alle festività natalizie. I prezzi dei beni e prodotti alimentari secondo gli ultimi dati Istat riferiti ad agosto, sono cresciuti del 4,2% tendenziale, oltre il doppio della media complessiva dei prezzi (+1,6%) e secondo i consumatori non è prevista un’inversione di tendenza. Come ogni anno, poi, al rientro delle ferie le famiglie dovranno fare i conti col ritorno sui banchi dei figli e l’acquisto del materiale scolastico. Per diari, astucci, zaino e quaderni gli incrementi dei prezzi al dettaglio sono nell’ordine del 5% rispetto al 2024, mentre per i libri di testo l’aumento è del 3,8%, con un aggravio di spesa stimato in circa 50 euro a nucleo sul 2024. Secondo i dati diffusi dall’Istat su agosto anche per i prezzi riferiti all’istruzione l’aumento è maggiore della media complessiva con il 3,1% a fronte dell’1,6% medio per tutte le divisioni di spesa. Sono poi previste tensioni sul fronte dei trasporti, già con un trend al rialzo: per spostarsi una famiglia di quattro persone dovrà mettere in conto tra settembre e dicembre una maggiore spesa stimata in 66 euro.

Energia, bollette in aumento