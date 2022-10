Trasporto merci, cala il prezzo dei noli ma la gomma è in crisi

Dopo due anni di prezzi impazziti calano i costi dei noli internazionali. È l’effetto dell’inflazione, che sta ridimensionando i consumi e, di conseguenza, la richiesta di container. «Rispetto a un anno fa si paga oltre il 50% in meno - conferma Pier Sandro Cortinovis, segretario di Asco Bergamo, l’associazione che dal 1975 raggruppa spedizionieri, corrieri e autotrasportatori della provincia -. Se per un box da 40 piedi da Shanghai a Genova a settembre 2021 si pagavano 13.600 euro, il mese scorso siamo scesi a 6.500 euro. In questi primi giorni di ottobre la richiesta si sta stabilizzando intorno ai 5.000 euro, ma i prezzi sono destinati a calare ancora un pochino».