Un nuovo sistema frenante intelligente: Brembo presenta Sensify

Il nuovo sistema frenante intelligente di Brembo integra l’intelligenza artificiale per offrire un’esperienza di guida unica.

Brembo ha presentato Sensify, un nuovo sistema frenante intelligente che integra il più avanzato software basato sull’intelligenza artificiale con i componenti frenanti dell’azienda. Il sistema combina l’attuale portafoglio di prodotti Brembo, quali pinze, dischi e materiali d’attrito con la tecnologia digitale e l’intelligenza artificiale per creare una piattaforma flessibile e rivoluzionaria, che include software, algoritmi predittivi e gestione dei dati per controllare il sistema frenante in modo digitale.

Con Sensify l’impianto frenante non è più una somma di parti, ma diventa un ecosistema, dove l’intelligenza artificiale e il software giocano un ruolo attivo, sfruttando i big data per migliorare l’esperienza del guidatore e permettendo al sistema di essere costantemente aggiornato.