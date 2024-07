Vecchi veicoli inquinanti, sei milioni per rinnovarli

Per le micro, piccole e medie imprese lombarde che rinnoveranno nel biennio 2024/25 i vecchi veicoli inquinanti circolanti, la Giunta regionale ha approvato gli incentivi e i criteri per il finanziamento delle agevolazioni , pari a poco meno di sei milioni di euro, ripartiti equamente (2.970.000 euro) per l’anno in corso e per il prossimo.

Tutte le indicazioni

I veicoli acquistati devono essere immatricolati per la prima volta in Italia; non sono ammissibili gli acquisti di veicoli già immatricolati così come quelli destinati al servizio di noleggio con conducente (Ncc). Solo per i diesel Euro 5/V c’è la possibilità di radiazione per esportazione all’estero. Sono escluse dal bando le imprese attive nel settore del commercio/intermediazione di veicoli individuate da almeno uno dei seguenti codici Ateco (anche solo come attività secondaria): 45.11.01; 45.11.02; 45.40.11 e 45.40.12. Il contributo rientra all’interno degli Aiuti di Stato alle imprese e il regime di assegnazione è quello in De minimis. Non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili.