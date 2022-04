Vinitaly riparte: subito un premio per due etichette bergamasche

Neanche il tempo di aprire i padiglioni di Vinitaly e Bergamo può già brindare a due importanti premi. Alla sesta edizione del concorso «5StarWines», la selezione di vini organizzata da Veronafiere, due etichette orobiche sono state giudicate fra i migliori prodotti in gara. Ad aggiudicarsi l’ambito riconoscimento il Brut Metodo Classico 2016 dell’azienda agricola Tenuta degli Angeli, che ha conquistato 91 punti da una giuria composita di esperti da tutto il mondo, che ha il compito di selezionare i migliori vini. Per la realtà vitivinicola di Carobbio degli Angeli è arrivata una doppietta grazie all’ Extra Brut Metodo Classico 2016 che ha raggiunto i 90 punti. «E’ una grande soddisfazione – commenta Manuela Ghidini Testa che con la famiglia gestisce la Tenuta degli Angeli a Carobbio -. E’ il terzo anno consecutivo che entriamo in questa speciale e prestigiosa classifica: un vero onore che ci ripaga dei sacrifici portati avanti in tanti anni di lavoro».