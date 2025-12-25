Burger button
Economia / Bergamo Città
Giovedì 25 Dicembre 2025

Vitali, per gli addetti palestra e check-up

LE SCELTE. Al suo terzo Bilancio di sostenibilità - riferito al 2024 - la bergamasca Vitali, che ormai ha la sede legale e amministrativa nell’Innovation Campus di Peschiera Borromeo, presenta un portafoglio lavori che supera i 3 miliardi (3,16 per la precisione).

Il progetto di Porta Sud
Il progetto di Porta Sud

Società benefit proprio dall’anno scorso (chiuso con un fatturato superiore ai 138 milioni), Vitali ha in pancia progetti come quello dell’e-Brt (Electric bus rapid transit), con 29,7 chilometri di percorso e 18 fermate dove transiteranno autobus elettrici snodati su corsie preferenziali. In questo caso il valore del progetto ammonta a 50 milioni e, a livello infrastrutturale, i lavori più importanti riguardano il nuovo tratto autostradale Bergamo-Treviglio (500 milioni) e il nuovo polo intermodale a Cortenuova (300 milioni). Dalla realizzazione di infrastrutture, nel 2024, è derivato il 44% dei ricavi. Ma il progetto principe è quello che riguarda la riqualificazione di Porta Sud a Bergamo (1,1 miliardi).

Previsto anche un kit nascita per neogenitori

Guardando, invece, all’organico dell’azienda, è composto da 156 dipendenti, di cui 73 operai e 83 impiegati con un’età media di 40 anni. La quota di donne è molto contenuta: 18, pari all’11,53% del totale degli addetti. In termini di benessere a favore dei dipendenti, nella sede milanese di Peschiera è stata attivata una palestra; è previsto un pacchetto di check-up medico gratuito per tutti i dipendenti della Lombardia con esami diagnostici e visite specialistiche ed è previsto anche un kit nascita per neogenitori.

Sul fronte ambientale, nel 2024 è stato completato l’impianto fotovoltaico della «Solar Factory» di Caponago (Monza e Brianza), che consente di coprire circa il 50% del fabbisogno energetico del gruppo. Parallelamente sono proseguiti gli investimenti sugli impianti di Calusco d’Adda e sulla nuova sede «green» di Olbia.

