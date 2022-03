Fine vita, nella legge più ombre che luci

Come valutare la legge «Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita» appena approvata alla Camera e in attesa di passare all’esame del Senato? Più ombre che luci. Il tentativo dei radicali di introdurre l’eutanasia, cioè la libertà per qualunque malato di farsi dare la morte dal sistema sanitario non è stato accolto. Così come non si può parlare di «diritto di morire», apertamente escluso dall’ordinanza con la quale la Consulta ha appena dichiarato inammissibile il referendum sull’omicidio del consenziente. Però che il testo contenga possibili interpretazioni eutanasiche - a mio parere - non è del tutto escluso. La prima questione riguarda il «supporto e il sostegno del servizio sanitario» che deve essere prestato all’atto «autonomo» con cui il malato «pone fine alla propria vita in modo volontario» (Art. 2).