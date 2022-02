Le novità dentro la storia de L’Eco: più contenuti e una nuova grafica per il sito

Com’è e come sarà lo vedete nelle immagini qui sopra: più moderno, più leggibile, più ordinato. E con più «servizi» che, al passo con i tempi, permetteranno ai lettori di «canalizzare» le notizie che maggiormente interessano loro. Una sorta di imbuto - sintesi drastica ma efficace di quello che abbiamo chiamato «my home page» - per scremare, selezionare, far fare al sito la ricerca di ciò che serve, in definitiva risparmiando una risorsa preziosa e non infinita: il tempo.