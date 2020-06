Ripartiamo con coraggio Consapevoli della fatica

Giusto così? La risposta di massima non può che essere positiva: dopo il lungo lockdown, pensare di tener «chiuso» ancora un po’ sarebbe stato molto difficile. Da una parte bisognava iniziare ad arginare (o almeno a provarci) le disastrose conseguenze economiche dell’epidemia, dall’altra era necessario incominciare a riportare ordine nella nostra «mente», in relazione con noi stessi e, soprattutto, con gli altri. Settimane di «isolamento» in casa, con la socialità ridotta a poco più di zero, non hanno certo fatto bene a nessuno, anche se molti non se ne sono ancora accorti. Che i più fragili - i bambini, gli anziani e i malati neurologici in particolare . abbiano anch’essi pagato un prezzo alla solitudine di questi mesi non è forse finito sulle cronache dei giornali come richiederebbe la dimensione reale del problema, ma è certamente chiaro agli addetti ai lavori, consultori compresi, che si sono visti letteralmente travolgere dal fenomeno. E chi ancora non se ne è accorto, lo farà presto, perché sottotraccia, la «sindrome della capanna» ha colpito un po’ tutti, anche se in forme diverse. Ripartire, quindi, era una sorta di necessità improcrastinabile.

Ora a preoccupare è il «come», complice anche l’approssimazione con cui molti media hanno trattato le dichiarazioni del direttore della Terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo, secondo cui il virus è clinicamente cambiato. In realtà, Zangrillo non ha mai detto che il virus è mutato, ma che è cambiata l’interazione tra il virus e il soggetto che lo «ospita». Perché questo sia avvenuto, nessuno ancora lo sa. Può darsi che tutto ciò derivi da una caratteristica differente del virus, che nessuno ha tuttavia ancora dimostrato - o da caratteristiche diverse a livello recettivo del soggetto colpito dal coronavirus.