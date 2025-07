A Gorle viaggio nel tempo, da Satie e Ravel fino a Pino Daniele

Tra improvvisazioni jazzistiche e riletture di generi musicali sul tema degli anniversari se la giocano i prossimi due concerti della rassegna musicale itinerante «Estate… in 2025» che per questa 41a edizione ha in cartellone ben 19 spettacoli musicali. A Gorle venerdì 25 luglio viene proposto un singolare viaggio nelle note intitolato «A spasso nel tempo».