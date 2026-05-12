A Mozzo 10 nuove telecamere: «Quartieri e strade più sicuri»

La prima tranche è stata completata, con l’installazione di due punti d’osservazione per la videosorveglianza e di due sistemi di lettura targa in corrispondenza dei varchi del Pascoletto e della Dorotina. La seconda arriverà invece nei prossimi mesi e sarà più massiccia, quando si aggiungeranno altre due telecamere e quattro lettori delle targhe nel quartiere Borghetto e nei dintorni dell’area commerciale. Saranno dieci in tutto le nuove telecamere che vigileranno sul territorio comunale di Mozzo.

Annunciata nei mesi scorsi dall’amministrazione, la loro dotazione ha iniziato a concretizzarsi in queste settimane con l’implementazione dei primi occhi elettronici nella zona ovest del paese. È il frutto – anche – delle risorse ottenute dal Comune nel 2025 con la partecipazione a due bandi (uno regionale e uno ministeriale) dedicati agli interventi di potenziamento della sicurezza urbana. Una spesa complessiva da 104mila euro tra i due progetti candidati (rispettivamente di 40mila euro per la quota già realizzata e di 64mila euro per quella in procinto di arrivare al Borghetto), di cui metà sarà finanziata con risorse delle linee di finanziamento e l’altra metà a carico del Comune.

Coperti tutti i varchi

Salgono così da 36 a 46 in tutto le telecamere attive in paese, con una dislocazione che ora – precisa il Comune – andrà a coprire oltre alle aree interne anche tutti i varchi d’accesso al territorio comunale. E con un livello d’innovazione superiore, dato da un lato dagli apparecchi di lettura targa Ocr Selea, in grado di rilevare e registrare automaticamente i veicoli in transito, e dall’altro dalle nuove telecamere con sistema multiottico, che consentono un controllo più ampio ed efficace delle aree sensibili monitorate.

«I cittadini chiedono sicurezza»

«Ogni giorno i cittadini ci chiedono una cosa semplice ma fondamentale: poter vivere Mozzo con serenità e sentirsi sicuri nei quartieri, nella piazza, vicino alle scuole e nelle altre aree pubbliche. È una richiesta legittima che, come amministrazione, abbiamo il dovere di ascoltare con responsabilità e concretezza andando oltre le facili e comode strumentalizzazioni. Per questo stiamo investendo con decisione nel potenziamento dei sistemi di videosorveglianza a supporto della sicurezza urbana, aumentando gli strumenti a disposizione per il controllo del territorio e per il supporto al lavoro della polizia locale e delle altre forze dell’ordine. La sicurezza non è uno slogan da campagna elettorale», dice il sindaco Gianluigi Ubiali.

«Per difendere la qualità della vita»