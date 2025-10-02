A Orio al Serio sottraevano sigarette dai voli low cost e le rivendevano: indagati due steward

«Però stiamo attenti, questo è il punto: stiamo attenti! E poi vediamo come va, boss...». È il 23 settembre dell’anno scorso quando due assistenti di volo in servizio a Orio sui voli di Malta Air, compagnia aerea lowcost di proprietà di Ryanair (entrambe estranee alla vicenda), si ribadiscono al telefono di «stare attenti». Il tono è conviviale, uno dei due chiama il collega «boss» e l’altro gli risponde: «Mamma mia, ragazzi: che ridere». Ma attenti lo dovevano stare per davvero, perché la Guardia di finanza li stava ascoltando.

L’indagine partita dalla Malpensata

Ora, a distanza di un anno da quella chiamata e da altre intercettate dalle fiamme gialle, i due steward sono indagati per aver sottratto stecche di sigarette dagli aerei sui quali lavoravano (dove le sigarette vengono vendute, com’è noto, in regime di duty free, senza i sigilli dei monopoli di Stato) e di averle rivendute clandestinamente, in primis a un bar della Malpensata. L’indagine dei militari del nucleo di polizia economico-finanziaria del comando provinciale della Finanza era partita proprio da una verifica all’interno del locale cittadino: era il luglio del 2024 e il titolare era stato arrestato perché dietro il bancone c’erano trenta chili di sigarette di contrabbando e 45 grammi di cocaina. Da lì i finanzieri sono risaliti al presunto canale di approvvigionamento e ai due steward: il 1° ottobre a uno dei due – un calabrese di 39 anni – è stata notificata la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Cavernago, dove vive, mentre nei confronti del collega – siciliano, 28 anni, residente in città – non sono state disposte misure.

Non solo sigarette

I due, perlomeno nel periodo oggetto dell’indagine, ovvero tra settembre 2024 e marzo 2025, si sarebbero impossessati rispettivamente di 58,7 e 53 chili di tabacco di contrabbando, ottenendo profitti pari a 8.800 e 7.900 euro. Nell’ordinanza, il gip Riccardo Moreschi parla espressamente di sottrazione «sistematica» delle sigarette – ma anche di alcolici, profumi e gratta e vinci – dai velivoli sui quali i due steward erano in servizio. Ma come facevano? Eludendo i sigilli apposti dalla compagnia aerea o, in altri casi, dalla rottura e sostituzione degli stessi (uno degli indagati era anche riuscito a procurarsi una scorta di sigilli ancora integri). Non solo. Dalle indagini è emerso che, a fronte della vendita in volo di gratta e vinci con finalità benefiche, gli steward simulavano la rottura del pos per ottenere contanti dai passeggeri. Contanti che, non tracciati, per l’accusa venivano trattenuti dai due.

I prestiti «di copertura»