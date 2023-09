A Oriocenter apre il primo punto vendita «Plein Sport» in Italia

Il designer tedesco Philipp Plein ha fatto tappa giovedì sera, 14 settembre, a Oriocenter, dove è stato ufficialmente inaugurato il primo punto vendita monomarca «Plein Sport». Il marchio di moda segmento lusso è stato fondato 25 anni fa ed è oggi uno dei più conosciuti al mondo tra quelli indipendenti. «Sono veramente contento di essere arrivato ad Oriocenter dove abbiamo aperto il nostro negozio bandiera in Italia – ha commentato –. Lavoriamo ogni giorno per soddisfare le richieste e le esigenze dei nostri affezionati clienti. Nel caso della linea sport, abbiamo unito design e funzionalità, in modo da garantire il massimo della comodità. Il mondo della moda corre sempre più velocemente e noi stiamo al passo offrendo sempre nuove collezioni dinamiche e rivoluzionarie».