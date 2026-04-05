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Cronaca / Hinterland Domenica 05 Aprile 2026

A Pasquetta stop al traffico per la Maresana

DA SAPERE. A Ponteranica il provvedimento della sindaca Pini per evitare ingorghi sulle strade impervie e assicurare la sicurezza a tutti.

Tiziano Piazza
Tiziano Piazza

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A Pasquetta stop al traffico per la Maresana

È tradizione che a Pasquetta il Colle della Maresana sia meta gettonata della classica gita «fuori porta», ma per evitare afflussi incontrollati e il rischio di ingorghi l’amministrazione comunale di Ponteranica ha istituito, con un’ordinanza, il divieto di accesso alla zona collinare, a partire dalla sede Aeper «Villa Fiorita» al civico 75 di via Maresana, domani, sabato 25 aprile, venerdì 1° maggio e martedì 2 giugno. Divieto di salita anche da via Castello, transennata dal civico 40. Le fasce orarie di chiusura al traffico sono dalle 11 alle 12,30 e dalle 14 alle 16.

Divieto di accesso alla zona collinare, a partire dalla sede Aeper «Villa Fiorita» al civico 75 di via Maresana, lunedì 6 aprile. Divieto di salita anche da via Castello, transennata dal civico 40. Le fasce orarie di chiusura al traffico sono dalle 11 alle 12,30 e dalle 14 alle 16

Esclusi dal divieto i residenti, i veicoli autorizzati, i mezzi di soccorso, i velocipedi, i ciclomotori e i motoveicoli. I titolari di seconde case che volessero accedere in queste giornate devono presentare richiesta in Comune. «Come da tradizione, le festività primaverili vedono un forte afflusso di persone verso le nostre colline – afferma la sindaca Susanna Pini –. Per prevenire ingorghi e disagi, è stata emessa un’ordinanza che limita l’accesso veicolare in queste quattro giornate da “bollino rosso”, per garantire la sicurezza di tutti e tutelare la vivibilità del nostro territorio. È inoltre proibito accendere fuochi».

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