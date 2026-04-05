A Pasquetta stop al traffico per la Maresana

È tradizione che a Pasquetta il Colle della Maresana sia meta gettonata della classica gita «fuori porta», ma per evitare afflussi incontrollati e il rischio di ingorghi l’amministrazione comunale di Ponteranica ha istituito, con un’ordinanza, il divieto di accesso alla zona collinare, a partire dalla sede Aeper «Villa Fiorita» al civico 75 di via Maresana, domani, sabato 25 aprile, venerdì 1° maggio e martedì 2 giugno. Divieto di salita anche da via Castello, transennata dal civico 40. Le fasce orarie di chiusura al traffico sono dalle 11 alle 12,30 e dalle 14 alle 16.