A Torre Boldone, una comunità energetica rinnovabile tra le più grandi d’Italia

Il tema del convegno

Il tutto poi è stato possibile in forza di un decreto legge che, in ottemperanza alle disposizioni europee, favorisce l’utilizzo delle aree classificate agricole come aree idonee, «ope legis», per l’installazione di impianti fotovoltaici. Detto questo, va ricordato che la nascita del parco fotovoltaico è stata accompagnata da numerose polemiche che hanno visto al centro sia la preoccupazione sollevata dai cittadini, in particolare quelli le cui abitazioni insistono sull’area interessata, vale a dire tra via Quasimodo e via Martinella, sia da parte del Parco dei Colli. L’ente a tutela della salvaguardia ambientale ha infatti presentato ricorso al Tar in merito alla mancanza del corretto iter burocratico da seguire. La sentenza è attesa per metà luglio. «La condivisione dell’energia prodotta – ha sottolineato Savi – porterà a un risparmio per i singoli cittadini di 12 centesimi per ogni kilowatt condiviso, che corrisponde a un abbattimento del 20% circa della bolletta. Va detto anche che l’imprenditore poteva fermarsi all’esercizio dell’impresa, cioè vendere l’energia senza metterla in condivisone con la comunità. Ha invece scelto questo tipo di operazione offrendo così un beneficio economico ai membri della Cer».