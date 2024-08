Procedono i lavori per la realizzazione delle nuove adduttrici dell’acquedotto di Algua, in particolare per il nuovo serbatoio che sarà realizzato a Villa d’Almé, in località Ventolosa. La notte tra venerdì 23 agosto e sabato 24 potrebbe essere caratterizzata da disservizi nell’approvigionamento idrico nelle zone di Villa d’Almé, Almé, Sorisole, Paladina, Ponteranica, Valbrembo, oltre al quartiere Valtesse di Bergamo.