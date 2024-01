Addio all’orafo e scultore Rando. «Creativo di fama internazionale»

Una vita dedicata a dare forma a metalli preziosi. Anelli, girocolli, bracciali, pendenti e orecchini, tutti pezzi unici, su cui ha lasciato una traccia indelebile della sua creatività, scolpendo e dando forma alla materia, fosse argento, oro, bronzo, metalli preziosi, erano per Antonino Rando, un gesto naturale. L’ultimo saluto all’orafo 77enne sabato mattina nella chiesa parrocchiale di Almenno San Salvatore, paese in cui abitava con la moglie Palma. Antonino aveva fondato nel 1983 l’azienda orafa «Arando» che ha sede nel cuore di Almè, in via Campofiori. Tra le sue opere più importanti che hanno portato il nome di Rando nel mondo ci sono anche molte sculture, trofei e premi internazionali, oltre a una scacchiera unica nel suo genere, commissionata dal Giappone e realizzata in argento massiccio con la tecnica della fusione a cera persa, creata con lapislazzuli e Cristallo di Rocca.

Nel 2019 una grande scultura in resina argentata nata dall’idea e dalle mani di Antonino era stata donata al cantante Adriano Celentano. Rando aveva conseguito il diploma di Maestro d’arte nel 1964 all’Istituto Statale d’arte« Art» di Messina. Sin dai primi anni di studio esprimeva creatività originale e una sensibilità artistica ad altissimo livello, che aveva appreso inizialmente nel laboratorio di scultura del nonno e del padre sviluppando passione e amore per la scultura e per la creatività. Aveva studiato poi scultura all’Accademia di Brera a Milano, scuola di Marino Marini e fino al 1983 era stato insegnante di Educazione artistica in diverse scuole medie della provincia di Bergamo.

La vita artistica di Rando