Addio Antonietta, «101 anni vissuti con il sorriso»

Negli anni Antonietta aveva lavorato prima al linificio di Villa d’Almè e poi nelle campagne in Svizzera per la coltivazione della vite . Suo marito Attilio Damiani è deceduto 21 anni fa per malattia.

Antonietta Fracassetti

«Mia mamma è sempre stata autonoma – tiene a precisare il figlio Richelmo – tutto questo fino a pochi mesi fa quando era caduta: infatti, fino alla considerevole età di 90 anni ha sempre collaborato come volontaria all’oratorio di Botta di Sedrina nell’organizzazioni di sagre e feste, anche in cucina». Una vita molto attiva, che Antonietta Fracassetti ha continuato a fare fino a pochi anni fa. «Fino a soli tre anni fa – puntualizza il figlio Richelmo – andava ancora al mare in Romagna in maniera autonoma, insieme ai pensionati di Villa d’Almè. Ricordo nitidamente la sua vivacità e la sua passione: lei ci teneva davvero molto anche alla vita sociale e quando andava in vacanza, nonostante l’età avanzata, ballava ancora durante le feste». «Ci teniamo a ringraziare – concludono i familiari – le amiche Renza e Orsolina, le quali da moltissimi anni e in modo costante le sono sempre state vicine portando avanti con lei un rapporto di amicizia leale e sincero». «Sono sempre state di aiuto per noi familiari e, in particolar modo, per mia madre – precisa il figlio Richelmo – facendole compagnia: sono state sempre presenti con affetto, attenzione e assiduità, anche nei momenti del bisogno».