Aeroporto , da Orio nuovo volo per Kuwait City

La compagnia aerea Jazeera Airways ha annunciato a Kuwait City l’apertura del nuovo collegamento con l’aeroporto Milano Bergamo, a partire dal prossimo 20 maggio. La rotta sarà operata con frequenza trisettimanale (lunedi, mercoledì e venerdì) con Airbus 320neo in configurazione da 174 posti. Con il Kuwait aumenta l’elenco dei Paesi collegati direrttamente con Milano Bergamo.

L’annuncio della nuova rotta nel corso di una conferenza stampa convocata da Barathan Pasupathi, Chief Executive Officer di Jazeera Airways, e a cui hanno partecipato Amelia Corti, direttore generale di Sacbo, Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation, Marketing & Communications, e Dario Nanna, Commercial Aviation Manager della società di gestione di Milan Bergamo Airport.

Le dichiarazioni di Sacbo

Amelia Corti durante la conferenza stampa di presentazione del volo a Kuwait City «Siamo onorati di essere il primo aeroporto italiano ad accogliere la compagnia aerea Jazeera Airways – ha dichiarato Amelia Corti - L’apertura della nuova rotta con Kuwait City estende ancora di più il network di collegamenti dall’aeroporto di Milano Bergamo verso i mercati emergenti, caratterizzati da reciproca volontà di tessere relazioni e contribuire a fare nascere nuove opportunità su entrambe le destinazioni».