Aeroporto, decisi i limiti al rumore: Colognola «salva»

Il piano

Il Piano definisce sul territorio circostante «Il Caravaggio» tre fasce caratterizzate da livelli decrescenti di rumorosità: zona C, integralmente ricompresa nel sedime aeroportuale, in cui sono consentiti i livelli acustici maggiori di 75 decibel (livello di valutazione aeroportuale); zona B, dove non è consentito superare i 75 decibel; zona A, in cui non è consentito superare i 65 decibel. All’esterno delle tre fasce di rispetto, il limite massimo è stabilito in 60 decibel, ed è il caso appunto di Colognola e Campagnola (eccetto un paio di case Aler in via Ungaretti-Quasimodo, che però hanno già fatto richiesta di interventi di mitigazione). Parallelamente in zona C sono ammesse esclusivamente attività connesse allo scalo. In zona B non sono ammesse nuove costruzioni, ovvero destinazioni d’uso di fabbricati a carattere residenziale. Nessuna limitazione alla pianificazione territoriale nella zona A. Il Piano di zonizzazione acustica aeroportuale tiene conto delle osservazioni della Vas (Valutazione strategica ambientale) e ha ottenuto il via libera da tutti gli enti coinvolti: Enac, Enav, Sacbo, ministero dell’Ambiente, Regione, Provincia, Arpa Lombardia, rappresentante delle compagnie aeree e dai Comuni di Bergamo, Orio, Azzano, Grassobbio, Seriate, Brusaporto, Bagnatica, Costa di Mezzate e Bolgare. Un solo voto contrario sarebbe bastato per azzerare la procedura, costringendo a ripartire quasi daccapo, con almeno altri due-tre anni di attesa. Soddisfatto per il traguardo raggiunto l’assessore all’Ambiente di Palafrizzoni Stefano Zenoni: «È un importante passaggio per la tutela dei quartieri, un impegno che l’Amministrazione ha preso con la città e che ha incluso nelle linee di mandato».