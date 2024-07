Aeroporto, Sacbo stanzia 4,1 milioni per interventi di mitigazione sulle case intorno allo scalo

Il Consiglio di amministrazione di Sacbo, la società di gestione dell’aeroporto di Orio al Serio, ha approvato il piano per la realizzazione di interventi di mitigazione ambientale su edifici residenziali ricadenti nei Comuni dell’intorno aeroportuale e risultati avere necessità di isolamento acustico, sulla base delle valutazioni effettuate dall’Istituto per le Tecnologie della costruzione del Consiglio nazionale delle ricerche.

Quarto bando

Il relativo bando, il quarto in aggiunta ai precedenti che hanno permesso di intervenire finora su circa 550 abitazioni per un investimento complessivo di 10 milioni di euro a carico di Sacbo, prevede un ulteriore stanziamento di 4,1 milioni a beneficio di 211 unità abitative situate nei Comuni di Bergamo (62), Grassobbio (43), Orio al Serio (99) e Seriate (7).

Gli interventi

La somma investita da Sacbo è ripartita in interventi di sostituzione degli infissi (per un valore corrispettivo di 2.785.000 euro), per migliorare il fono-isolamento, e installazione di impianti di climatizzazione (per 1 milione 313mila euro).