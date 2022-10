Al lavoro nella stalla per dire grazie allo zio

Preferisce non dire nome e cognome, ma raccontare il «regalo» di suo figlio allo zio. Protagonista, un ragazzo di 17 anni che vive in zona Comonte a Seriate e frequenta il 4° anno dell’Istituto superiore Majorana. Da qualche tempo si alza ogni mattina alle 6,15 (anziché come al solito alle 7,15) e va nella vicina stalla dello zio per accudire due mucche e un vitello, qualche coniglio, qualche gallina. Poi torna casa, si mette in ordine veloce, alle 8 è in classe. Nel pomeriggio compiti. E alla sera è ancora nella stalla, riassetta il locale e gli animali fino a tarda sera.