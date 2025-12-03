Burger button
Cronaca / Hinterland
Mercoledì 03 Dicembre 2025

«Altruista e solare»: Stezzano piange Riccardo Trovesi

IL LUTTO. L’uomo, 58 anni, morto per un malore in auto. Era impegnato nella lista civica «Progetto Stezzano». Giovedì 4 dicembre i funerali.

Diego Defendini
Diego Defendini
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Riccardo Trovesi
Riccardo Trovesi

È sotto choc la comunità di Stezzano per la morte del concittadino Riccardo Trovesi, la guardia giurata della «Gsi security group» di Treviglio, colpito da un malore fatale alle 19,20 di lunedì 1° dicembre proprio a Stezzano, mentre era alla guida della sua auto. Il dramma si è consumato lungo via Mascagni, nelle vicinanze del cimitero e non molto distante alla sua abitazione: un malore alla guida lo ha colpito ma, nonostante tutto, è riuscito ad accostare evitando incidenti. Vano, purtroppo, l’intervento dei sanitari del 118.

Chi era Riccardo Trovesi

Riccardo Trovesi, originario di San Tomaso de’ Calvi, quartiere di Bergamo, era molto conosciuto a Stezzano dove si era trasferito da anni e dove da sempre è stato molto attivo. In passato era stato consigliere comunale durante il mandato dell’allora sindaco Michele Mirtan i, mentre lo scorso anno si era candidato alle comunali con la lista «Progetto Stezzano», guidata da Paolo Giorgetti.

Amante dello sport, con un passato da giocatore di football nei Lions Bergamo, era grande tifoso dell’Atalanta. Nel gruppo elettorale Trovesi aveva un ruolo operativo nel comitato legato a sport e cultura. «Siamo sconvolti per questa perdita improvvisa – sottolinea Giorgetti –: ci eravamo sentiti solo pochi giorni fa. Dovevamo incontrarci per uno dei nostri soliti briefing di lista ma, per un piccolo disguido organizzativo, non avevamo poi potuto vederci. Riccardo era una persona molto attiva e volenterosa: aveva voglia di fare per il suo paese». La sorella Elena ricorda come Riccardo fosse «un gigante buono, sempre pronto ad aiutare tutti. Una persona energica, solare, con la voglia di aiutare il prossimo e a spendersi per i suoi amici e per la sua comunità».

L’ultimo saluto

Riccardo Trovesi lascia la moglie Lorena, il figlio Davide, la mamma Franca, il papà Giovanni e la sorella Elena. «Esprimo il mio sincero cordoglio ai familiari», il commento del sindaco Simone Tangorra. I funerali saranno celebrati giovedì 4 dicembre alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Stezzano.

Stezzano
Bergamo
Treviglio
Politica
Enti locali
Sociale
famiglia
Sport
Calcio
football americano
Riccardo Trovesi
Michele Mirtani
Paolo Giorgetti
lions bergamo
Atalanta