Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland
Martedì 09 Settembre 2025

Auto abbandonate a Orio, saranno rimosse dal parcheggio P3 dell’aeroporto

LA DECISIONE. Saranno rimossi i veicoli abbandonati nel parcheggio P3 dello scalo di Bergamo. Firmato un accordo tra Comune e sacbo.

Lo scalo aeroportuale di Orio al Serio
Lo scalo aeroportuale di Orio al Serio

Orio al Serio

Il Comune di Bergamo e Sacbo hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato alla rimozione dei veicoli in evidente stato di abbandono presenti nelle aree di proprietà di Sacbo, presenti in particolare nelle aree private ad uso collettivo quale il parcheggio aeroportuale P3 all’interno del territorio comunale.

«L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa di contrastare un fenomeno che, oltre a rappresentare un problema ambientale e di decoro urbano, comporta rischi per la salute e la sicurezza dei cittadini. I veicoli abbandonati possono infatti diventare rifugi di fortuna, essere oggetto di vandalismi o generare situazioni di degrado a causa di detriti, vetri e residui» spiega Palazzo Frizzoni.

Obiettivo di sicurezza e decoro

Obiettivo è quindi garantire la tempestiva rimozione dei veicoli fuori uso, in particolare nelle aree private ad uso collettivo come i parcheggi aeroportuali. In questo modo si intende preservare la piena fruibilità degli spazi e assicurare condizioni adeguate di sicurezza, igiene e decoro.

Sulla base del suddetto protocollo d’intesa, si provvederà alla rimozione di 15 autoveicoli attualmente presenti nel parcheggio T3. «Questa collaborazione tra il Comune di Bergamo e Sacbo rappresenta un passo concreto per contrastare il degrado urbano e migliorare la sicurezza nelle aree a uso collettivo. I veicoli abbandonati non sono solo un problema di decoro, ma possono costituire un rischio reale per la salute pubblica e la sicurezza dei cittadini. Intervenire in modo tempestivo, come previsto dal protocollo, è fondamentale per tutelare la vivibilità degli spazi comuni, in particolare in aree sensibili come i parcheggi aeroportuali» dichiara l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Orio al Serio
Tempo libero
Spostamenti, Trasporti quotidiani
traffico
Economia, affari e finanza
Informazione d'impresa
Richiamo Prodotti
Trasporti
Trasporti aerei
Giacomo Angeloni