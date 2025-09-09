Auto abbandonate a Orio, saranno rimosse dal parcheggio P3 dell’aeroporto

Il Comune di Bergamo e Sacbo hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato alla rimozione dei veicoli in evidente stato di abbandono presenti nelle aree di proprietà di Sacbo, presenti in particolare nelle aree private ad uso collettivo quale il parcheggio aeroportuale P3 all’interno del territorio comunale.

«L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa di contrastare un fenomeno che, oltre a rappresentare un problema ambientale e di decoro urbano, comporta rischi per la salute e la sicurezza dei cittadini. I veicoli abbandonati possono infatti diventare rifugi di fortuna, essere oggetto di vandalismi o generare situazioni di degrado a causa di detriti, vetri e residui» spiega Palazzo Frizzoni.

Obiettivo di sicurezza e decoro

Obiettivo è quindi garantire la tempestiva rimozione dei veicoli fuori uso, in particolare nelle aree private ad uso collettivo come i parcheggi aeroportuali. In questo modo si intende preservare la piena fruibilità degli spazi e assicurare condizioni adeguate di sicurezza, igiene e decoro.