Martedì 09 Settembre 2025
Auto abbandonate a Orio, saranno rimosse dal parcheggio P3 dell’aeroporto
LA DECISIONE. Saranno rimossi i veicoli abbandonati nel parcheggio P3 dello scalo di Bergamo. Firmato un accordo tra Comune e sacbo.
Orio al Serio
Il Comune di Bergamo e Sacbo hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato alla rimozione dei veicoli in evidente stato di abbandono presenti nelle aree di proprietà di Sacbo, presenti in particolare nelle aree private ad uso collettivo quale il parcheggio aeroportuale P3 all’interno del territorio comunale.
«L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa di contrastare un fenomeno che, oltre a rappresentare un problema ambientale e di decoro urbano, comporta rischi per la salute e la sicurezza dei cittadini. I veicoli abbandonati possono infatti diventare rifugi di fortuna, essere oggetto di vandalismi o generare situazioni di degrado a causa di detriti, vetri e residui» spiega Palazzo Frizzoni.
Obiettivo di sicurezza e decoro
Obiettivo è quindi garantire la tempestiva rimozione dei veicoli fuori uso, in particolare nelle aree private ad uso collettivo come i parcheggi aeroportuali. In questo modo si intende preservare la piena fruibilità degli spazi e assicurare condizioni adeguate di sicurezza, igiene e decoro.
Sulla base del suddetto protocollo d’intesa, si provvederà alla rimozione di 15 autoveicoli attualmente presenti nel parcheggio T3. «Questa collaborazione tra il Comune di Bergamo e Sacbo rappresenta un passo concreto per contrastare il degrado urbano e migliorare la sicurezza nelle aree a uso collettivo. I veicoli abbandonati non sono solo un problema di decoro, ma possono costituire un rischio reale per la salute pubblica e la sicurezza dei cittadini. Intervenire in modo tempestivo, come previsto dal protocollo, è fondamentale per tutelare la vivibilità degli spazi comuni, in particolare in aree sensibili come i parcheggi aeroportuali» dichiara l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni.
