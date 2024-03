Auto contro moto ad Almè, ferito un 25enne

Il ragazzo è stato sbalzato dalla moto che è finita sotto la vettura: il giovane ha riportato ferite agli arti. Trasferito d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il 25 enne è in condizioni serie ma pare non essere fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto due ambulanze e un’auto medica oltre alla polizia stradale di Treviglio per i rilievi stradali.