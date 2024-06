Auto in sosta nel mirino: ignoti rubano le gomme

Potrebbe essere la stessa banda di ladri quella che, da qualche tempo, sta prendendo di mira le auto in sosta nei quartieri periferici della città, rubandone le gomme e lasciando le auto appoggiate su dei mattoni. L’indignazione dei residenti viaggia sui social, che nelle ultime ore hanno raccolto foto e proteste per gli ennesimi furti di penumatici nel quartiere di San Tomaso . Ma gli stessi episodi si erano registrati, nelle ultime settimane, anche tra Colognola e Campagnola e pure nell’hinterland, a Treviolo. Ciascun utente sporge poi denuncia per conto proprio e per questo non esiste una specifica indagine da parte delle forze dell’ordine per risalire ai responsabili.

I crick per sollevare le auto

L’ipotesi è per l’appunto che possa trattarsi di uno stesso gruppo di ladri specializzati in questo genere di furti: con dei crick sollevano le automobili posteggiate, forse privilegiando quelle senza antifurto (perché, benché non forzate alle portiere, potrebbero comunque scattare), per poi smontare le ruote e portare via gomme e cerchi in lega. Le auto non vengono poi lasciate per terra, ma appoggiate su dei mattoni: così le ritrovano, la mattina seguente ai furti, i proprietari, costretti a quel punto a contattare carro attrezzi e gommista e a portarsi in questura o dai carabinieri per sporgere denuncia. Già una decina i casi registrati negli ultimi mesi, stando appunto alle segnalazioni effettuate sui social.