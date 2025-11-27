Azzano San Paolo, clochard trovato senza vita

Secondo le prime informazioni, l’uomo si era stabilito lì con altre due persone, allestendo delle capanne di fortuna con arbusti e coperte. Passando dal centro commerciale o dall’aeroporto per scaldarsi, utilizzare i bagni o le prese per caricare il telefono. Proprio ad Oriocenter era stato visto nella serata del 26 novembre, mentre poche ore dopo, nella mattinata del 27, è stato trovato senza vita da un passante che ha allertato i carabinieri, intervenuti poco dopo. La salma è stata trasferita all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: si pensa che la causa del decesso possa essere un malore, ma è stata comunque disposta l’autopsia.