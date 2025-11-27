Burger button
Cronaca / Hinterland
Giovedì 27 Novembre 2025

Azzano San Paolo, clochard trovato senza vita

LA TRAGEDIA. Di origini polacche, con altre due persone aveva allestito capanne di fortuna con arbusti e coperte, non distante dal parcheggio esterno di Oriocenter. Disposta l’autopsia.

Bergamo

Un clochard di origini polacche, classe 1981, è stato trovato senza vita nella mattinata di giovedì 27 novembre ad Azzano San Paolo, a pochi passi dal sottopasso pedonale che porta al parcheggio esterno di Oriocenter.

Secondo le prime informazioni, l’uomo si era stabilito lì con altre due persone, allestendo delle capanne di fortuna con arbusti e coperte. Passando dal centro commerciale o dall’aeroporto per scaldarsi, utilizzare i bagni o le prese per caricare il telefono. Proprio ad Oriocenter era stato visto nella serata del 26 novembre, mentre poche ore dopo, nella mattinata del 27, è stato trovato senza vita da un passante che ha allertato i carabinieri, intervenuti poco dopo. La salma è stata trasferita all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: si pensa che la causa del decesso possa essere un malore, ma è stata comunque disposta l’autopsia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Azzano San Paolo
Bergamo
Sociale
Povertà
Salute
Malattia
Gente, Persone
EcoDiBergamo.it
OrioCenter