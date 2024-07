Azzano San Paolo, il nuovo supermercato Iperal apre sulla Cremasca

Un nuovo supermercato apre le porte ad Azzano San Paolo. Martedì 16 luglio, alle 17, in via Cremasca 92, viene inaugurato il punto vendita Iperal, il quattordicesimo dell’insegna valtellinese sul territorio bergamasco e il 54esimo in assoluto. L’edificio, costruito su un capannone abbandonato da tempo,si sviluppa su una superficie di vendita di 1.500 metri quadrati e dispone di un parcheggio di oltre 139 posti auto di cui 40 coperti. L’area è stata riqualificata senza consumo di suolo, con interventi di miglioramento della viabilità.