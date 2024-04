Azzano, sversamento di idrocarburi nella roggia Nuova. Carabinieri e Consorzio di Bonifica in azione

Uno sversamento di idrocarburi si è verificato nella giornata di martedì 23 aprile ad Azzano San Paolo. Una grande macchia oleosa è stata avvistata nella roggia Nuova da alcuni cittadini, conduttori degli orti comunali che sorgono poco distante dal punto in cui si è verificata la perdita.

Il Comune ha avvisato il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca e i tecnici si sono immediatamente portati sul posto per una verifica. La roggia fortunatamente era in asciutta, se non per la presenza di qualche pozza dovuta all’accumularsi dell’acqua piovana, quindi il danno ecologico è stato contenuto.

I tecnici del Consorzio hanno allertato i carabinieri e sono stati raggiunti da una pattuglia dei militari del corpo forestale, che hanno avviato le indagini per risalire al responsabile dell’inquinamento ambientale in questione.

L’intervento di pulizia nell’alveo: sull’acqua contaminata è stata versata una sostanza granulare dotata di grande potere assorbente

Una volta ottenuto il via libera da parte delle forze dell’ordine, le squadre della ditta incaricata dal Consorzio per la pulizia si sono messe al lavoro. Sull’acqua contaminata è stata versata una sostanza granulare, un polimero derivato dalle rocce laviche dotato di grande potere assorbente. Nella mattinata di mercoledì 24 aprile la sostanza è stata rimossa grazie a un escavatore, che ha permesso di togliere i primi 20 centimetri in alveo. Il tutto è stato poi smaltito come rifiuto speciale.