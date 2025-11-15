Banda del botto ancora in azione: colpito lo sportello del Banco Bpm di Ranica

Banda del botto in azione, di nuovo, questa volta a Ranica , nella notte tra venerdì e sabato 15 novembre: il gruppo specializzato nei colpi esplosivi ha preso di mira lo sportello del Banco Bpm in via Marconi, nel cuore del paese.

Erano circa le quattro del mattino quando un forte boato ha svegliato di soprassalto diversi residenti. Con ogni probabilità a provocarlo è stato un ordigno artigianale, lo stesso metodo già utilizzato nei colpi messi a segno nelle scorse settimane in provincia di Bergamo. L’esplosione ha sventrato la cassa automatica, permettendo ai ladri di arraffare rapidamente le banconote e fuggire nel buio prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.