Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 16 Ottobre 2025
Colpi ai bancomat anche nella Bergamasca, 6 arresti tra Brescia, Asti, Lodi e Milano
IL BLITZ. I colpi sono stati messi a segno a Bergamo così come a Sondrio, Brescia e nella provincia di Monza Brianza.
Alle prime luci dell’alba di giovedì 16 ottobre, nelle province di Brescia, Asti, Lodi e Milano i militari del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Sondrio hanno arrestato sei persone ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti anche con l’utilizzo di esplosivo, che hanno colpito postazioni bancomat ed esercizi commerciali nelle province di Sondrio, Brescia, Bergamo e Monza Brianza.
Cinque persone sono state trasferite in carcere mentre un’ultima è agli arresti domiciliari.
L’operazione ha visto impiegati oltre 50 carabinieri dei Comandi Provinciali dei territori interessati, unitamente alle unità cinofile di Orio al Serio e della Compagnia dei Carabinieri dell’Aeronautica Militar di Milano e del II Nucleo Elicotteri di Orio al Serio oltre a una squadra. (Aliquota di Primo Intervento) in forza al Comando Provinciale di Brescia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA