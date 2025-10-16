Colpi ai bancomat anche nella Bergamasca, 6 arresti tra Brescia, Asti, Lodi e Milano

Alle prime luci dell’alba di giovedì 16 ottobre, nelle province di Brescia, Asti, Lodi e Milano i militari del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Sondrio hanno arrestato sei persone ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti anche con l’utilizzo di esplosivo, che hanno colpito postazioni bancomat ed esercizi commerciali nelle province di Sondrio, Brescia, Bergamo e Monza Brianza.