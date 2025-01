Boato scuote la notte di Bonate Sopra. Nuovo bancomat saltato, è il sesto raid

Erano da poco passate le 5 di martedì 20 gennaio quando un boato ha scosso la notte di Bonate Sopra . La « banda del botto » è infatti tornata in azione, prendendo di mira la sede di via Milano della « Btl », la «Banca del territorio lombardo» (gruppo Credito cooperativo).

La dinamica del colpo

La deflragazione ha seriamente danneggiato l’edificio , che si trova sulla provinciale 155 alle porte del paese. I danni sono ingenti, mentre martedì non era ancora noto l’ammontare del denaro arraffato dai malviventi, pare quattro persone: le immagini della sono state acquisite dai carabinieri .

Il sesto colpo dall’inizio del 2025

È stato il sesto colpo del genere dall’inizio del 2025 in provincia, dopo i primi quattro episodi (due andati a segno e altrettanti no) registrati tra il 5 e il 6 gennaio a Torre Boldone, Bagnatica, Suisio, Urgnano, mentre nella notte tra il 9 e il 10 gennaio era stato fatto saltare il bancomat della filiale di Calusco d’Adda, anche in quel caso della «Btl».