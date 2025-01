Sportelli bancomat: 4 colpi in 24 ore. Ladri in azione con la tecnica della «marmotta»

Cariche di materiale esplosivo per sventrare i bancomat e arraffare le banconote contenute all’interno, prima di dileguarsi sfruttando il favore delle tenebre. È il modus operandi della banda del botto, che assalta le filiali, nel cuore della notte, facendo saltare gli sportelli automatici con la cosiddetta tecnica della «marmotta». In gergo si chiama proprio così, con il nome del roditore, il congegno esplosivo artigianale che i malviventi infilano nelle fenditure dei bancomat, per scassinarli.

In 24 ore quattro colpi

Nella Bergamasca il bilancio è di quattro raid in circa 24 ore, tra sabato e domenica. Due colpi sono stati messi a segno a Torre Boldone e Bagnatica, con il bottino ancora da quantificare visto che le filiali sono chiuse per il ponte dell’Epifania e per i conteggi bisognerà aspettare martedì. Tentativi a vuoto, invece, a Suisio e Urgnano. Su questi quattro blitz stanno indagando i carabinieri delle compagnie di Bergamo e Treviglio, con l’ausilio dei filmati delle telecamere presenti nella zona. L’ipotesi è che si possa trattare di un’unica banda, visto il modus operandi pressoché simile di questi colpi.

La dinamica dei quattro colpi

Il primo è stato tentato a Suisio nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 4. Nel mirino la filiale della Banca Agricola Mantovana - Monte dei Paschi in via Belvedere, a due passi dalla chiesa parrocchiale. Stando alle ricostruzioni, quando i ladri si sono avvicinati al bancomat per tentare il colpo è scattato l’allarme, che ha messo in fuga la banda.

Il bancomat di Suisio Il bancomat di Torre Boldone

È stato invece messo a segno un colpo, intorno alle 4.45 delle notte tra venerdì e sabato, alla filiale Bper di via Carducci a Torre Boldone , non lontano dalla fermata della linea tramviaria T1. Ancora da quantificare il bottino del colpo. La somma potrebbe essere ingente, visto che il furto s’è consumato proprio all’inizio del weekend dell’Epifania. Solitamente i bancomat vengono infatti riforniti di banconote il venerdì pomeriggio, per far fronte alle esigenze dei clienti nel fine settimana. Il boato provocato dall’esplosione ha interrotto il sonno dei residenti. Stando alle prime ricostruzioni, il colpo sarebbe stato messo a segno da un gruppo di 3 o 4 persone con il volto coperto, ben attrezzate e organizzate. Sembra che nel giro di pochi minuti, dopo aver parcheggiato l’auto vicino alla banca, abbiano forzato con degli attrezzi la porta della filiale, fatto saltare il bancomat con l’esplosivo e arraffato le banconote, per poi dileguarsi a bordo di un’automobile.

Il Bancomat assaltato a Urgnano Lo sportello bancomat preso di mira a Bagnatica

Un copione simile s’è ripetuto con successo anche nella notte tra sabato a domenica, tanto da far ipotizzare ad un blitz della stessa banda del botto. Nel mirino, questa volta, il Banco Bpm in piazza Barborini e d’Andrea, nel pieno centro di Bagnatica. Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri, intorno alle 4 è entrata in azione una banda composta da tre o quattro persone, con il volto travisato. Come a Torre Boldone, i residenti hanno sentito un forte boato. «Abbiamo sentito delle urla, maschili, dalla banca - racconta una donna che abita in un condominio vicino –. Si sentivano solo tre-quattro voci ma dalle finestre non si vedeva nessuno, nemmeno auto sospette». Quelle urla erano dei malviventi che stavano sfilando le banconote dal bancomat appena sventrato. Il bottino potrebbe essere ingente ma al momento non è stato quantificato.