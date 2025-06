Bergamo, «il parking in Fiera è vuoto». Il Comune: «Disponibili a fare correttivi»

È sui parcheggi d’interscambio che si apre di nuovo il confronto tra l’amministrazione comunale e la minoranza. In un’interrogazione a risposta scritta depositata a nome del gruppo consigliare di Fratelli d’Italia, la consigliera comunale Ida Tentorio torna sul tema dei nuovi spazi messi a disposizione dei pendolari dal Comune di Bergamo, in particolare quello di via Lunga. Il parcheggio della Fiera è stato aperto (gratuitamente fino ad ottobre) dal lunedì al venerdì dalle 6.30 alle 20.30 ma ancora quasi nessuno ne sta approfittando, come sottolinea Tentorio nell’interrogazione. «Per verificarne il successo abbiamo fatto numerose visite, il 5 giugno dalle ore 11 e anche nei giorni seguenti», scrive la consigliera che riporta di aver trovato solo nove auto parcheggiate: «Presumibilmente, vista la collocazione si tratta di auto di personale o di fornitori della fiera – prosegue –. Alle 15.30 si erano ridotte a quattro».

Le fermate dell'autobus

Nel documento Ida Tentorio fa notare come dall’ingresso est del parcheggio la fermata dell’autobus si trovi a 685 metri. «Per la verità c’è anche una fermata dell’autobus prima della Fiera, verso Seriate, a circa 400 metri – evidenzia – . Ma a parte il fatto che non è visibile, è l’ultima della zona extraurbana e non sappiamo se è convenzionata».

«Cambiare approccio»

La consigliera chiede dunque «se qualcuno sta controllando la situazione per scongiurare il fallimento di questa iniziativa, se non sia giunto il momento di cambiare approccio, facendo uno studio complessivo che determini la necessità totale di posti auto, le preferenze dei potenziali utilizzatori, le fasce orarie più importanti, e quali interventi si intendono adottare rapidamente per migliorare l’accessibilità al parcheggio e incentivare il suo utilizzo». Altra richiesta riguarda «l’ipotesi di dedicare, almeno negli orari di punta, un servizio navetta che rinforzi la frequenza dei viaggi e che colleghi il parcheggio alla stazione e a Porta Nuova».

La replica di Berlanda