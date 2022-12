Body positivity e inclusione: il centro commerciale di Orio lancia 12 nuovi talenti della comunicazione digitale

Si è conclusa la seconda edizione di «Oriocenter Ambassador Team», l’iniziativa di Oriocenter in collaborazione con Proxima Spa, il cui obiettivo è quello di creare un team che dia visibilità al centro commerciale attraverso contenuti creativi per aumentarne la brand reputation. Durante questa edizione, terminata il 30 novembre 2022, i giovani hanno raccontato la vita di Oriocenter sia come luogo di shopping ed entertainment che come contesto in cui parlare di body positivity, disabilità, inclusività , interessi e passioni, generando un totale di 854 contenuti social relativi alle esperienze vissute all’interno del mall, con una copertura di 1,3 milioni di account unici e quasi 7 milioni di impression.