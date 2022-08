«Bolognini» di Seriate: Pronto soccorso di 1.000 metri quadrati. Il trasloco fissato per martedì

Il countdown è cominciato: si sono concluse nella giornata di venerdì 5 agosto le ultime procedure per l’operatività del nuovo pronto soccorso dell’ospedale «Bolognini» di Seriate, che fa capo all’Asst Bergamo Est, gli operatori sono già al lavoro per l’allestimento dei locali e martedì 9 dalle 8 del mattino partirà il trasloco. Questo comporterà la sospensione dell’attività sia nel vecchio pronto soccorso che in quello nuovo, che è ricavato in quello che viene denominato «Cubo dell’Emergenza».