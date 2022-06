Brusaporto, svolta green: luci a led risparmiose in strade, piazza e ciclabile

Sta arrivando una svolta sostenibile per l’illuminazione pubblica di Brusaporto: la riqualificazione dell’intero impianto che si innerva sul territorio comunale, sostituendo oltre 1 .300 punti luce obsoleti e ammalorati con nuove luci a led, che consentirà l’abbattimento dei consumi, con evidente risparmio energetico, e una ottimale valorizzazione dell’efficienza del sistema e della sua capacità illuminante. Un super-restyling dell’illuminazione pubblica che, per dirlo con una battuta, …vedrà la luce. Certo, ci sono voluti alcuni mesi di studio e monitoraggio dell’intera rete pubblica e di redazione del progetto, ma a breve verrà dato il via all’operazione «Brusaporto green».