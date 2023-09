Cade in un canale, cavallo salvato con l’elicottero

Un intervento iniziato alle 10 e terminato alle 17,30 nel migliore dei modi, con un cavallo caduto in un canale salvato dai vigili del fuoco intervenuti con le squadre del distaccamento di Zogno e l’elicottero Drago di Varese. L’animale, partito da un maneggio della zona di Bruntino con una ragazza in sella, è stato spaventato da un cane, seppur legato, che ha incontrato lungo il sentiero. È scivolato in un canale, ha disarcionato la cavallerizza che fortunatamente se l’è cavata con qualche escoriazione per essere finita in un cespuglio di rovi. Il cavallo invece ha continuato ad agitarsi, non è più riuscito a risalire ma al contrario è scivolato sempre più giù, fermandosi dopo una trentina di metri nel bosco. La cavallerizza ha subito chiamato il 112.