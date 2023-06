Cade in cordata sul Grand Combin: muore Walter Scarpellini, alpinista di Zanica

Ennesima tragedia della montagna domenica mattina con vittima un bergamasco. Sul Grand Combin , massiccio delle Alpi Pennine occidentali, gruppo montuoso in Svizzera di 4.000 metri, è morto un alpinista di Zanica, Walter Scarpellini, 42 anni , conosciuto dagli amici come Walter «Esse». La zona di caduta sarebbe quella di Zermatt . Scarpellini, da sempre appassionato di montagna, era iscritto al Cai di Treviglio . Era partito venerdì scorso per la Svizzera, per affrontare le vette del gruppo montuoso elvetico.