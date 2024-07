Cantiere dello stadio, lavori si prolungano fino al 9 luglio

Si prolunga il cantiere al Gewiss Stadium fino a martedì 9 luglio. L’Atalanta ha comunicato al Comune di Bergamo che: «Avendo dovuto apportare alcune importanti modifiche alla trave americana, il montaggio della stessa richiederà più tempo. Per questo motivo vi informiamo che si rende necessaria la chiusura di Viale Giulio Cesare per altri due giorni oltre la data precedentemente comunicata».

In relazione alle necessità sopra indicate, le modifiche della viabilità dovute ai lavori in corso nell’area di viale Giulio Cesare, che ricordiamo riguardano il cantiere T2 (fino al 31 agosto), il cantiere rete teleriscaldamento A2A (fino al 31 agosto), il cantiere Atalanta (prolungato quindi fino al 9 luglio), subiscono una modifica nell’avvio della fase 3, relativamente ai soli giorni di lunedì 8 e martedì 9 luglio.

Ecco il prospetto aggiornato delle chiusure per i lavori

Fase 3 lunedì 08/07/2024 e martedì 09/07/2024

Strade chiuse:

- viale Giulio Cesare nel tratto tra via Tito Livio/Legrenzi e via Finardi

- viale Giulio Cesare nel tratto tra via Pietri/via del Lazzaretto e l’immissione di via largo dello Sport su viale Giulio Cesare

- chiusura del senso di marcia in uscita di viale Giulio Cesare nel tratto tra piazzale Oberdan e via del Lazzaretto; in tale tratto sarà garantito solamente l’ingresso in città in direzione piazzale Oberdan

Percorsi consigliati

In ingresso verso il centro città

Da Monterosso / CirconvallazioneViale Giulio Cesare – svolta a sinistra in via Legrenzi – svolta a destra in Via Corridoni – via Suardi – via FrizzoniDa Valtesse S. Antonio - PonteranicaNodo Pontesecco – via Ruggeri da Stabello – via Baioni – via Nazario Sauro – Piazzale Oberdan – via Cesare Battisti

Da Valtesse S. Colombano - Conca Fiorita

Via Tremana – via Ponte Pietra – svolta a destra in piazzale Olimpiadi/via Fossoli – svolta a sinistra in via Marzabotto – svolta a sinistra via Lazzaretto – svolta a destra su viale Giulio Cesare – Piazzale Oberdan - via Cesare Battisti

In uscita verso Ponteranica/Monterosso

Da via Frizzoni verso Monterosso/Circonvallazione

Torre del Galgario – via Suardi – via Corridoni – via Legrenzi – viale Giulio Cesare – Circonvallazione/Rotatoria Monterosso

Da via Verdi verso Valtesse/Ponteranica

via San Giovanni – via Cesare Battisti – via Nazario Sauro – via Baioni – via Ruggeri da Stabello – nodo Pontesecco

Da via Cesare Battisti verso Conca Fiorita/Valtesse

p.le Oberdan – via Nazario Sauro – svolta a destra in via Lazzaretto – via Pietri - via Celestini – Largo dello Sport – Piazzale Olimpiadi – via Ponte Pietra – via Tremana

Fase 3 dal 10/07/2024 torna a regime come precedentemente previsto e fino al 31/08/2024

Strade chiuse:

- viale Giulio Cesare nel tratto tra via Tito Livio/Legrenzi e via Finardi- chiusura del senso di marcia in uscita di viale Giulio Cesare nel tratto tra piazzale Oberdan e via del Lazzaretto; in tale tratto sarà garantito solamente l’ingresso in città in direzione piazzale Oberdan

Percorsi consigliati

In ingresso verso il centro città

Da Monterosso /Circonvallazione

viale Giulio Cesare – svolta a sinistra in via Legrenzi – svolta a destra in Via Corridoni – via Suardi – via Frizzoni

Da Valtesse S. Antonio - Ponteranica

Nodo Pontesecco – via Ruggeri da Stabello – via Baioni – via Nazario Sauro – Piazzale Oberdan – via Cesare Battisti

Da Valtesse S. Colombano - Conca Fiorita

via Tremana – via Ponte Pietra – viale Giulio Cesare – Piazzale Oberdan - via Cesare Battisti – centro

In uscita verso Ponteranica/Monterosso

Da via Frizzoni verso Monterosso/Circonvallazione

Torre del Galgario – via Suardi – via Corridoni – via Legrenzi – viale Giulio Cesare – Circonvallazione/Rotatoria Monterosso

Da via Verdi verso Valtesse/Ponteranica

via San Giovanni – via Cesare Battisti – via Nazario Sauro – via Baioni – via Ruggeri da Stabello – nodo Pontesecco

Da via Cesare Battisti verso Conca Fiorita/Valtesse

p.le Oberdan – via Nazario Sauro – svolta a destra in via Lazzaretto svolta a sinistra su viale Giulio Cesare – svolta a sinistra verso piazzale Olimpiadi - via Ponte Pietra – via Tremana

I lavori in corso

Dal 20/06 al 31/08

Cantiere T2: chiusura viale Giulio Cesare nel tratto tra via Tito Livio/Legrenzi e via Finardi

Il tracciato della ex ferrovia della valle Brembana sottopassava viale Giulio Cesare con una larghezza limitata essendo la ferrovia composta da un solo binario. La linea tramviaria T2, invece, avrà una larghezza maggiore in previsione della formazione di un doppio binario e dell’affiancamento della pista ciclabile. La larghezza del nuovo sottopasso sarà pari a 10,14mt. È quindi prevista la demolizione dell’attuale ponte sul quale transita viale Giulio Cesare e la realizzazione di un nuovo ponte lungo 18,90mt.

Una volta aperto viale Giulio Cesare, i lavori della tramvia proseguiranno nella parte sottostante senza disturbare il traffico stradale.

Dal 24/06 al 09/07

Cantiere Atalanta: chiusura viale Giulio Cesare nel tratto tra via Pietri/via del Lazzaretto e l’immissione di via largo dello Sport su viale Giulio Cesare

Predisposizione e posizionamento delle americane in sostituzione delle torri fari lungo la tribuna dello Stadio.

Dal 24/06 al 31/08

Cantiere A2A per teleriscaldamento in 3 fasi:

dal 24/06 al 2/07: chiusura totale dell’ingresso e dell’uscita di via Nazario Sauro su piazzale Oberdan

dal 03/07 al 07/07: chiusura totale dell’ingresso e dell’uscita di viale Giulio Cesare su piazzale Oberdan

dal 08/07 al 31/08: chiusura del senso di marcia in uscita di viale Giulio Cesare nel tratto tra piazzale Oberdan e via del Lazzaretto; in questo tratto sarà garantito solamente l’ingresso in città in direzione piazzale Oberdan

Per l’intero periodo dal 24/06 al 31/08 sarà consentito a tutti i veicoli il transito in via Suardi, nel tratto compreso tra via Noli e l’intersezione con via F.lli Bronzetti, lungo la corsia preferenziale degli autobus per chi proviene dal centro in direzione della periferia.