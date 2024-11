Le prossime attività di cantierizzazione riguarderanno la via per Grumello di Bergamo (strada provinciale 525)e interesseranno il territorio del Comune di Lallio, in corrispondenza degli incroci di via Nigarzola e via Madonna (all’altezza della ditta Zanetti), per la realizzazione di una rotatoria. Da oggi e fino al termine dei lavori, prevista per la fine del mese di dicembre, il tratto verrà interessato da modifiche temporanee alla viabilità che seguiranno le tre fasi di cantierizzazione, che potrebbero subire variazioni rispetto al cronoprogramma approvato.

Fase 1

Nel tratto di via Nigarzola compreso tra via delle Industrie e via Provinciale, sarà istituito per i veicoli un senso unico di marcia in entrata dalla sp 525 verso via delle Industrie. I veicoli provenienti dalla sp 525 da Bergamo in direzione Dalmine potranno svoltare e transitare su via Nigarzola. Per i veicoli che provenienti da Dalmine in direzione Bergamo verrà istituito il divieto di svolta a sinistra.

Fase 2

Nel tratto di strada di via Nigarzola compreso tra via delle Industrie e via Provinciale, istituzione del senso unico di marcia in uscita verso la sp 525. I veicoli che da via Nigarzola devono immettersi sulla 525 potranno svoltare solo a destra in direzione Dalmine, verrà istituito divieto di svolta a sinistra in direzione Bergamo. Divieto di ingresso su via Nigarzola per i veicoli che provengono dalla sp 525 da Dalmine.

Fase 3