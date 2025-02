Caschi in vendita sul web: truffato da un finto acquirente

Ha messo in vendita online due caschi Bmw , per un prezzo complessivo di 800 euro, ma l’uomo che lo ha contattato telefonicamente, dicendosi interessato ad acquistarli, è riuscito invece a sottrargli 1.600 euro dal suo conto . È stata la stessa vittima (residente a Sorisole) che martedì mattina (11 febrbaio) ha raccontato, in Tribunale, quanto accaduto nel 2019.

Il passaggio dei soldi tramite Postamat

Circa sei anni fa, il bergamasco, poco dopo aver pubblicato l’annuncio di vendita, riceve una telefonata da un presunto acquirente. Parlano dei caschi, e l’interlocutore gli pone anche delle «domande tecniche» sul prodotto. Poi invita il bergamasco a recarsi a uno sportello Postamat, affermando che gli avrebbe fatto il «passaggio» dei soldi tramite Poste. Al telefono gli «indica i passaggi da fare», in primis l’inserimento della sua carta, e poi gli comunica i codici da digitare sulla tastiera. Il bergamasco segue le indicazioni per due volte (in entrambi i casi, i tentativi non andavano a buon fine), poi si insospettisce e chiude la telefonata. Salvo scoprire poco dopo che, con due diverse transazioni, gli erano stati prelevati 1.600 euro dal conto. Ha provato a richiamare il presunto acquirente ma il telefono risultava sempre spento.