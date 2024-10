Coach si sente male alla partita, pallavolista avversaria lo salva

Giulia Bolandrina, 19 anni di Alzano Lombardo, in quel momento in campo come libero della squadra avversaria, non ci ha pensato due volte a mettere in campo le sue competenze

Il malore

Sul punteggio di 17-14 del primo set, Claudio Zanese, 60 anni, coach del Pedrengo, si accascia al suolo e rimane a terra privo di sensi. «L’arbitro ha fermato il gioco, ma io non mi ero resa conto di ciò che era successo – spiega Giulia Bolandrina – poi quando ho visto l’allenatore a terra e intorno a lui un capannello di persone, mi sono resa conto di quanto stava accadendo e sono intervenuta d’istinto, senza pensarci due volte». Giulia Bolandrina, 19 anni di Alzano Lombardo, in quel momento in campo come libero della squadra avversaria, in effetti non ci ha pensato due volte a mettere in campo le sue competenze, ma non pallavolistiche, bensì quelle maturate in anni di volontariato nella Croce Rossa e attualmente come studentessa al primo anno della facoltà di Scienze infermieristiche. Nel suo passato è doveroso citare anche un’esperienza di un mese e mezzo, maturata al termine del quarto anno del Liceo Scientifico, come volontaria in un ospedale in Zambia.