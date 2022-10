Cocaina e oltre 2 mila euro sotto la sella del motorino: arrestato a Scanzorosciate

Nel corso di un servizio di prevenzione, nei giorni scorsi, i carabinieri hanno arrestato un 21enne originario della Tunisia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A Scanzorosciate, i militari della Tenenza di Seriate, nell’ambito di un’attività in una delicata area cittadina, oggetto di diverse segnalazioni per le frequenti attività di spaccio, hanno sottoposto ad approfondito controllo un giovane di origine tunisina sorpreso con fare sospetto nei pressi di un bar.