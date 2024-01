Cocaina nell’auto parcheggiata nel centro commerciale: due uomini in manette

Uno dei due veniva trovato in possesso di 1.035 euro in contanti e l’altro di 475 euro . Dalla perquisizione dell’auto, i sospetti venivano confermati. I cani antidroga , infatti, hanno scovato la droga. I due nascondevano 90 grammi di cocaina , già divisa in 86 dosi pronte per essere smerciate.

Nella successiva perquisizione domiciliare i carabinieri hanno sequestrato altri 770 euro in contanti e diversi appunti con i proventi dell’attività di spaccio. I due cittadini marocchini sono stati portati in carcere a Bergamo. In sede di interrogatorio di convalida il G.I.P. ha disposto, per il 35enne l’obbligo di dimora nel comune di Albino e per il 33enne il divieto di dimora nel medesimo comune.