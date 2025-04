«Colpiti dalla sua vita spezzata,vicini ai suoi cari». Chiesa gremita per l’ultimo saluto a Flavio

Le esequie sono state celebrate da don Severo Fornoni, prevosto di Scanzorosciate. Con lui don Paolo Piccinini, prevosto di Villa di Serio, don Alberto Mascheretti, vicario parrocchiale di Gavarno di Nembro ( paese d’origine del defunto) e don Gabriele Trevisan, vicario di Villa di Serio dove la moglie di Mologni è catechista e volontaria in oratorio.

Flavio Mologni aveva 64 anni ed era di Scanzorosciate: è morto sabato 26 aprile alle 12.45 in un tragico incidente in montagna, a Valbondione, mentre camminava in compagnia del fratello Maurizio e di alcuni amici percorrendo il sentiero del rifugio Curò.